BBB 21: Saiba como será a dinâmica desta terça-feira (20), que contará com prova do líder e novo paredão | Big Brother Brasil

O Big Brotehr Brasil está chegando ao fim, e por conta disso a programação desta terça-feira (20) será corrida. Além da eliminação do paredão entre Caio, Fiuk e Gilberto, os confinados disputarão uma nova prova do líder e já formarão mais um paredão. A eliminação será na quinta-feira (22).

De acordo com as prévias, o eliminado deverá ser o fazendeiro, com mais de 60% dos votos. Assim que o apresentador Tiago Leifert anunciar o eliminado, os brother’s não vão nem ter tempo para chorar e lamentar, pois já haverá uma prova do líder, e um novo paredão será formado.

Paredão desta terça-feira (20). (Foto: Reprodução Globo)



De acordo com a programação da Globo, o Big Brother Brasil vai começar às 22h35. depois de mais um episódio da novela Império.