BBB 21: Saiba para quem vai a torcida dos participantes neste paredão com Gil, Fiuk e Caio | Big Brother Brasil

Na noite de domingo, mis um paredão foi formado no Big Brother Brasil. A líder Viih Tube indicou Gil e Fiuk para a berlinda. Na votação da casa, Arthur teve mais votos e quatro brother’s empataram em número de votos, Juliette, Caio, Pocah e João. A youtuber acabou indicando o fazendeiro. O instrutor de crossfit e o fazendeiro disputaram a prova bate e volta e Arthur acabou se salvando.

Com isso, o paredão desta semana está entre Gil, Fiuk e Caio. As torcidas dos confinados fora da casa e os seus perfis oficiais já publicaram para quem vai a torcida para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Caio, Fiuk e Gil estão no paredão nesta semana. (Foto: Reprodução TV)



Confira abaixo para quem vai a torcida para sair da casa:

Arthur

Baseado no apoio que tivemos na semana passada e no jogo do Arthur lá dentro, somos #ForaFiuk #FicaCaio. — Arthur Picoli �� (@arthurpicoli)

April 19, 2021





Caio

Pocah

Falando em opções de voto, vamos lembrar: a votação de paredão está aberta e rolando já faz um tempinho.

E nesse paredão nossa orientação é #ForaFiuk! — POCAH �� (@Pocah)

April 19, 2021





Rodolffo

Aô meu povo! O Bastião está no paredão, vamos votar muito para ajudá-lo a permanecer! 1h vai ter mutirão Cadolffo @AfiuneCaio #FicaCaio arriba! — Rodolffo Matthaus �� (@iRodolffo)

April 19, 2021





João

Pelas posições do João no jogo e por sua amizade com Gil, nesse paredão seremos #ForaCaio �� — João Luiz �� (@joaoluizpedrosa)

April 19, 2021



Camila

Fiuk

Gilberto