BBB 21: Saiba quando será a final do programa | Big Brother Brasil

A edição do Big Brother Brasil de 2021 está chegando ao fim. Intitulado como o Big dos Bigs, o programa tem apenas cinco participantes na casa e a grande final para saber quem ganhará o prêmio de 1,5 milhão será na terça-feira (4). Gil, que vem conquistando o público e Juliette disputam quem será o grande vencedor desta edição, a advogada é a favorita.

A edição de 2021 foi marcada por “cancelamentos” dentro da casa, briga por amizade, romance entre Carla e Arhur, Fiuk e Thais, além de altas rejeições do público com três brothers que entraram para a história do programa. Karol Conká foi eliminada com 99,17% Nego Di, com 98,76% e Viih Tube com 96,69% votos.

Boninho, diretor do programa, ainda não revelou como será a grande festa da final da edição do BBB 21. Mas o público não espera nada menos do que uma mega festa, como sempre acontece para saber quem é o grande ganhador do reality show.

