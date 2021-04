A última prova do anjo do BBB 21 (Big Brother Brasil) aconteceu na tarde deste sábado (17), em disputa patrocinada pela Avon. Camilla de Lucas gabaritou no teste com o menor tempo e conquistou o posto, que é autoimune nesta semana.

Além disso, a influenciadora precisou escolher três participantes para o monstro: Caio, Gilberto e Arthur, que saiu do VIP e voltou para a Xepa. Os brothers também foram avisados que um dos castigados ainda será indicado ao paredão neste domingo (18).