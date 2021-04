BBB 21: Simulador do reality no Roblox faz sucesso com 20 milhões de visitas | BBB 21

Dois desenvolvedores brasileiros de 19 anos aproveitaram o sucesso que o Big Brother Brasil está fazendo na televisão e criaram uma versão dentro da plataforma virtual Roblox, que chamaram de Big Blox Brasil.

No simulador, até 16 jogadores podem recriar as situações do programa, como provas do líder, festas e paredões. Os participantes dentro da “casa” e os jogadores do próximo round votam em quem irá ser eliminado.









Cada evento dura menos de um minuto e meio, então a estadia completa dura menos de uma hora. Após o tempo, um dos jogadores é escolhido como campeão. O ambiente virtual também permite que as provas de liderança possam ser mais emocionantes, contando com espadas, bolas de fogo e plataformas que desabam.

João Lucas Dantas Ribeiro e Bartolomeu Aciole, da Interpixel Studios, criaram a primeira versão do Big Blox Brasil em 2017. Desde então, a plataforma teve quase 20 milhões de visitas, com até 3 mil jogadores ao mesmo tempo.

A versão 2.0, de 2019, teve 1,5 milhão de visitas e recorde de 2 mil jogadores simultâneos. Após o final da versão 20 do reality, ele saiu do radar do público, porém voltou a ser febre em 2021.

João Lucas diz: “Eu criei um grupo de eventos brasileiros. Dentre eles, o mais famoso era do Big Brother. Quando comecei a programar, com 16 anos, decidi que o primeiro jogo que iria fazer era do BBB”.

O site Start diz como o jogo funciona: “Quem quiser hospedar um jogo fechado, só para os amigos, pode alugar um servidor privado, pago com Robux – a moeda virtual da plataforma Roblox, principal fonte de dinheiro para os desenvolvedores. Já nos servidores públicos, os jogadores que querem participar são dispostos em um lobby antes de entrarem na casa. Essa ‘sala de espera’ imita a tradicional passarela com arquibancadas no programa global. Enquanto aguardam, eles podem acompanhar o jogo pela perspectiva dos participantes. E funcionam como o ‘público’ do BBB da vida real: são eles que votam em quem será eliminado.