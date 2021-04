BBB 21: Thaís analisa relacionamento com Fiuk e lamenta crises de ciúmes: ‘Terapeutas, me liguem’ | Big Brother Brasil

Após ser eliminada do BBB 21 na noite da última terça-feira (13), Thaís Braz participou do programa Mais Você, também da Globo, e falou sobre o relacionamento com Fiuk na casa mais vigiada do Brasil.

Em conversa com Ana Maria Braga, a cirurgiã-dentista não poupou detalhes acerca do affair com o filho de Fábio Júnior. Na ocasião, a ex-sister revelou que sentiu atração pelo cantor desde o primeiro encontro e afirmou que entrou no programa sem o intuito de beijar alguém.

“No começo, eu sentia atração por ele. Mas principalmente por agora, a gente estava conversando muito. Acho que até faltou isso no começo. Acho que a gente teria se dado melhor se tivesse conversado mais“, declarou ela.

BBB 21: Thaís admite ciúmes de Fiuk com Juliette

A goiana ainda admitiu que os conflitos que teve com Juliette no Big Brother Brasil foi por ciúmes de Fiuk e Viih Tube. Depois de rever o momento em que ficou irritada com um tapa do cantor no bumbum da advogada, a morena lamentou sua atitude. “Meu Deus, preciso tratar esse meu ciúme. Terapeutas, me liguem“, brincou.