BBB 21: Thais é a décima eliminada do reality show com 82,29% | Big Brother Brasil

Thais é a décima eliminada do Big Brother Brasil. A dentista disputava a permanência na casa com Arthur e Fiuk no paredão desta terça-feira (13), e saiu com uma porcentagem alta de 82,29%. O cantor e affair da moça no programa, foi o menos votado.

Arthur teve 15,88% votos, enquanto Fiuk não chegou aos 2%, teve exatos 1,83%. Esse é o terceiro paredão que o cantor recebe poucos votos. Thais foi uma indicação do líder Caio, enquanto o instrutor de crossfit foi o escolhido pela casa e Fiuk acabou no paredão após perder uma prova “considerada do mal” na quinta-feira (8) com Camilla durante a prova do líder.

A trajetória de Thais na competição é marcada pela amizade com Viih Tube e por não se posicionar muito em algumas brincadeiras do jogo da discórdia.