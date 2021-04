BBB 21: Thaís é a mais citada na formação dos pódios, enquanto Arthur recebe mais placas de “Não Ganha”

Como é de praxe em todas as segundas-feiras, os participantes do Big Brother Brasil participaram de um “jogo da discórdia”, dinâmica montada previamente pela produção do programa. Na de hoje, eles tinham que formar o pódio, aqueles com os quais gostariam de chegar à final. Em relação à terceira semana, algumas coisas mudaram.









A maior delas foi entre Gilberto e Juliette. Ambos estavam nos pódios de cada um na última vez em que a dinâmica foi realizada. No momento, Camilla é a vice-campeã da maquiadora e Viih Tube é a terceira colocada. Já o economista colocou Fiuk em segundo lugar e João Luiz em terceiro.

Quem esteve em mais pódios foi Thaís. Ela foi colocada entre os três primeiros por Fiuk, João Luiz, Pocah e Viih Tube. Na terceira semana, a youtuber havia colocado a cirurgiã-dentista como “Não Ganha”. Hoje, as duas colocaram umas às outras em segundo lugar. Viih teve três indicações, enquanto Arthur, Camilla, João Luiz e Juliette tiveram duas.

Se você não estiver visualizando a enquete, clique aqui

Com apenas um pódio ficaram Caio, Fiuk e Gilberto. A determinação “Não Ganha”, no entanto, teve Arthur como mais apontado: Fiuk, Camilla, Viih Tube e Juliette não apostam no crossfiteiro como campeão do BBB 21. Ele, no entanto, deu a plaquinha à Juliette, em vez de Fiuk.

O paredão de amanhã é triplo e tem Arthur, Fiuk e Thaís. A enquete feita aqui no BolaVip Brasil aponta a goiana como a eliminada da semana, com 70% dos votos, segundo a estimativa do momento. Amanhã à noite, o público saberá quem deixará a casa.