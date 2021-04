BBB 21: Tiago Leifert explica como será a última semana do reality show | Big Brother Brasil

No programa desta segunda-feira (26), o apresentador Tiago Leifert anunciou como será o Big Brother Brasil na reta final do programa. Após a eliminação de um brother nesta terça-feira (27), os quatro participantes restantes disputarão a última prova do líder, depois, haverá mais uma formação de paredão.

“Faltando 8 dias, ‘bora’ combinar metade do nosso esquema. Amanhã tem superterça, mais uma vez. Tem uma eliminação, prova do líder e formação do paredão. Na quarta, festinha. Na quinta-feira, a gente faz a eliminação do paredão que a gente vai formar amanhã e teremos a última prova da temporada.“

Após a última prova do líder na quinta-feira (29), os participantes e o público irão descobrir quem são os três finalistas do BBB 21. Juliette é a favorita para levar o prêmio do BBB. (Foto: Reprodução TV)



Confira como será a reta final do Big Brother Brasil:

27/04 – Terça-feira

Eliminação do paredão formado por Arthur, Camilla e Pocah

Prova do líder

Formação de paredão

28/04 – Quarta-feira

Festa

29/04 – Quinta-feira

Eliminação do 16º paredão formado na terça-feira, 27/04

Última prova do Líder do programa