BBB 21: Tiago Leifert fala as estatísticas de cada um dos remanescentes na casa | Big Brother Brasil

Faltando oito dias para o final do Big Brother Brasil 21, não houve um “jogo da discórdia” nesta segunda-feira (26). Como sobraram seis participantes na casa, o apresentador Tiago Leifert aproveitou para falar estatísticas do jogo para eles, como por exemplo: mais corações, mais votados, mais tempo na xepa, entre outros.









Primeiramente, ele detalhou o “queridômetro” para os brothers e sisters. Quem recebeu mais corações foi Camilla, com 932 ao todo. Na sequência, vêm Pocah (923), Gilberto (834), Juliette (749), Arthur (715) e Fiuk (699). Dos que sobraram na casa, o filho de Fábio Júnior foi o que mais recebeu “carinhas felizes”: 351.

Depois, Leifert falou sobre as estatísticas de votação no confessionário. A melhor média é de Arcrebiano, com 17 em duas semanas. Ele foi anunciado neste domingo (25) como um dos participantes do reality show No Limite, que volta para a programação da Globo. Dos que estão na casa, Arthur foi o que mais foi votado: 31.

Também foram expostos a eles a proporção do tempo entre o VIP e a Xepa. Arthur foi líder duas vezes e recebeu a pulseirinha outras 7. Porém, em duas, ele foi tirado duas vezes por conta do “castigo do monstro”. Assim como ele, Camilla, Juliette e Pocah também estiveram cinco vezes no grupo VIP.

Leifert também disse quem mais foi chamado para os cinemas do líder e os almoços de líder e anjo. O mais requisitado foi João Luiz, que não está mais na casa. Dos remanescentes no BBB 21, Juliette e Pocah lideram a estatística, com seis.