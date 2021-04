BBB 21: Tiago Lifert anuncia super semana com paredão, prova do líder e eliminação em um curto espaço de tempo | Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil está na sua reta final, e nesta segunda-feira (19), o apresentador do BBB 21, Tiago Leifert, revelou que o programa terá uma super semana com paredão, prova do líder e eliminação em um curto espaço de tempo.

Já na terça-feira (20), após a eliminação do paredão com Fik, Gil e Caio, já terá prova do líder e uma nova formação de paredão. Os brother’s não sabem disso ainda, e a ideia do programa é pegar todos de surpresa. Para o paredão que for formado no dia da eliminação, os emparedados ficaram na casa até quinta-feira (22), onde novamente após a eliminação terá mais uma prova do líder e uma nova formação do paredão.

Supersemana do BBB 21. (Foto: Reprodução TV Globo)



Essa dinâmica seguirá até domingo, onde novamente terá eliminação, prova do líder e uma nova formação de paredão. Até aqui o Big Brother Brasil conta com nove participantes: Arthur, Caio, Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto, João, Juliette, Pocah e Viih Tube.

Caio, Fiuk e Gil disputam o paredão nesta terça-feira (20))



Entenda como será a super semana BBB:

Terça-feira, 20/04

Eliminação do Paredão já formado por Caio, Fiuk e Gilberto

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

Quinta-feira, 22/04

Eliminação do Paredão formado na terça-feira, 20/04

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

Domingo, 25/04

Eliminação do Paredão formado na quinta-feira, 22/04

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão