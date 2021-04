BBB 21: veja como votar na enquete oficial do décimo terceiro paredão do reality pelo Gshow | Big Brother Brasil

O décimo terceiro paredão do BBB 21 foi definido na noite da última terça-feira (20), com Arthur, João Luiz e Pocah na reta. Após o apresentador Tiago Leifert revelar uma supersemana no Big Brother Brasil, o anúncio da eliminação deve acontecer nesta quinta-feira (22).

No momento, diversos veículos de comunicação apontam João como o próximo eliminado do reality show. As enquetes parciais, no entanto, não influenciam nos resultados divulgados pela Globo. Para votar, é preciso entrar no site Gshow.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

Se você está com dúvidas sobre como votar no Gshow, o Bolavip Brasil explica detalhadamente como você pode acessar o site e escolher quem você quer que seja o eliminado do programa. Confira abaixo!

BBB 21: saiba como votar na enquete oficial do décimo terceiro paredão pelo Gshow

Para votar no Gshow, basta acessar o site gshow.com/bbb e clicar na primeira matéria destacada. Para facilitar, você também pode entrar no link direto do décimo terceiro paredão do BBB 21, clique aqui.

Em seguida, entre com sua conta Globo (se você não tiver cadastro, basta clicar em ‘cadastre-se’) ou com o Facebook. Após esse processo, clique no nome do confinado que você quer que seja eliminado e não esqueça de marcar a caixa ‘sou humano’.

Pelo celular, o processo pode ser um pouco mais demorado e você precisa confirmar o voto com imagens de captcha. Para votar de forma mais rápida, é aconselhável utilizar o computador.