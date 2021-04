BBB 21: veja dicas para votar mais rápido pelo Gshow; votação entre Arthur, Camilla de Lucas e Pocah está acirrada | Big Brother Brasil

Arthur, Camilla de Lucas e Pocah estão no décimo quinto paredão do BBB 21, em briga que promete ser acirradíssima. Enquetes parciais apontam que a disputa pela permanência na casa do Big Brother Brasil está entre o instrutor de crossfit e a influenciadora.

Em uma berlinda tão disputada, cada voto pode ser determinante para manter seu participante favorito no game. Por isso, o Bolavip Brasil separou dicas para você aprender a votar mais rápido pelo computador ou pelo celular. Veja abaixo!

BBB 21: como votar mais rápido no Gshow pelo computador

A preferência é votar pelo computador. Isso porque, pelo celular, o sistema de verificação de imagens pode fazer o telespectador perder muito tempo. Abaixo, veja dicas simples para votar mais rápido pelo Gshow:

No PC, abra 10 janelas com 20 abas abertas cada. Vote em uma aba e passe para a seguinte. Repita o processo e, quando, você terminar de votar nas 20 abas, vá para outra janela. Ao final do processo, você terá acumulado 20 votos.

Como votar mais rápido no Gshow pelo celular

Já pelo celular, você pode usar navegadores mais rápidos, como Opera, Firefox ou Safari (iPhone). Além disso, é ideal baixar um aplicativo para deixar a tela dividida.

Uma dica para não aparecer a verificação de imagens é esperar oito segundo entre um voto e outro. Você perde menos tempo do que com o captcha.