BBB 21: Viih Tube abre coração para Juliette: “O que eu puder fazer por você, vou fazer”

Durante a Festa do Líder Caio na madrugada desta quinta-feira (15), as sisters Juliette e Viih Tube tiveram uma conversa, e combinaram que irão se proteger no jogo. A YouTuber também disse que vai conhecer as amigas da maquiadora quando o programa terminar.

Viih então se declarou para Juliette: “Ju, eu não sei quem vai ganhar isso aqui. Mas você é minha torcida. Mais do que eu”. A maquiadora responde: “Eu fico com muito medo, porque eu já escutei outras pessoas falando isso. Eu não quero ficar com esse peso nas costas. Porque eu tenho medo dos meus erros”.









A sorocabana afirma que vai torcer por Juliette caso ela saia do programa: “O que eu puder fazer por você, eu vou fazer aqui dentro ou lá fora, eu vou fazer. Você merece”.

festa do caio: tema rodolffo — caetano vasconcelos ��⭐������️⚧️ (@caevasconcelos)

April 9, 2021





Ainda durante a Festa do Líder Caio, Viih desabafou com Arthur: “Uma coisa que me deixa chateada é, no meio da festa do Caio, ficar falando ‘e se a Thaís voltar?’. Ela olhou no meu olho e falou , ‘eu quero você bem, eu quero você feliz’, e pronto, não tem o que fazer”, se referindo a um possível Paredão Falso envolvendo a sister eliminada.

Arthur responde: “A Thaís é a pessoa que se voltar, não tem como ninguém achar ruim. Por exemplo, se ela voltar, eu vou ficar menos preocupado do que com a volta da Carla”. O assunto continua, e o brother dispara: “Eu, que estava no Paredão, estou de boa. Se escolheram ela e não eu, que bom, cara. Mas eu estou aqui”.

A YouTuber responde: “Mas eu acho que não é falso, não. Não é. Eles estavam vindo aqui esperar a Thaís sair pela dispensa no meio da festa do Caio. O cara que indicou ela, não vai é. Falta de respeito com a festa dele”.