BBB 21: Viih Tube chora e diz que “não está tudo bem” ao reencontrar namorado | BBB 21

Neste último domingo (25) aconteceu o décimo terceiro Paredão do Big Brother Brasil 21, e Viih Tube foi eliminada com 96,69% dos votos. Após sair da casa, a YouTuber encontrou o namorado, o também influenciador Bruno Magri.

Bruno gravou e compartilhou o momento em que encontrou Viih no hotel. Ele estava escondido atrás do guarda-roupa, quando Viih entrou, cheia de lágrimas. Bruno pergunta: “Cadê minha jogadora?”, bem animado, porém Viih não para de chorar.









O influenciador então diz: “Está tudo bem”, para tentar acalmar Viih, e dá um abraço na ex-sister. Porém é possível ouvir Viih dizer: “Não tá”. A YouTuber foi eliminada com um índice alto de rejeição, e virou meme na web.

A ex-sister teve um dos melhores desempenhos na casa, com somente um paredão e dois votos, porém suas atitudes não andavam agradando muito os telespectadores, principalmente sua relação com Juliette.

No décimo terceiro Paredão da casa, que foi composto de Viih Tube, Fiuk e Gilberto, a YouTuber teve 96,69% dos votos. O cantor e ator ficou com 2,6%, e o doutorando em Economia ficou com 0,71% dos votos.