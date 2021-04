BBB 21: [Viih Tube diz estar sentindo insegurança em seu primeiro paredão no Big Brother Brasil] | Big Brother Brasil

Em sua reta final, o Big Brother Brasil tem apenas sete participantes na casa neste momento, após a saída de João Luiz. Uma nova prova do líder teve como vencedora Pocah, que indicou Gilberto ao paredão. Mais votada pela casa, Viih Tube teve um contragolpe nas mãos e puxou Fiuk. Os três estão em julgamento pelo público e um deles sairá no próximo domingo (25).









Em conversa com Camilla de Lucas no Quarto Cordel, Viih falou sobre os sentimentos de estar no paredão do BBB 21 pela primeira vez: “Parece que não é real. Tipo o fato de você cogitar sair daqui. Parece que não é real porque eu quero muito ficar. E aí você fica tipo: ‘Meu Deus, pode ser que eu saia’”.

Ela ainda completou: “O outro sentimento é de muita insegurança, por ser o primeiro. E eu não faço ideia do que as pessoas pensam de mim. Faço ideia, mas não sei como eles interpretaram toda a minha trajetória aqui. Então é um pouco de insegurança, mas isso eu tenho muito”.

Viih, no entanto, se diz feliz de ter chegado até a reta final do programa: “É muito estranho, mas por eu ter chegado ao primeiro paredão agora, faltando dez dias praticamente, eu fico feliz por estar aqui ainda. Eu estou aqui ainda porque lutei muito para não ir ao paredão. Tive uma boa convivência com a galera. Fui líder. Não porque o público quisesse que eu continuasse”.

Se você não estiver visualizando a enquete, clique aqui

Este paredão, entre Fiuk, Gilberto e Viih Tube, será decidido no próximo domingo (25), a partir das 22h30 (horário de Brasília), ao vivo na TV Globo. Segundo pesquisa feita aqui no Bolavip Brasil, a youtuber é a favorita para deixar o BBB 21.