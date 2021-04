BBB 21: [Viih Tube é eliminada, Gilberto vence a prova do líder e um novo paredão é formado] | Big Brother Brasil

O “superdomingo” do Big Brother Brasil 21 começou com a definição do 14º paredão. Estavam em julgamento pelo público Fiuk, Gilberto e Viih Tube. Com impressionantes 96,69%, a youtuber deixou o programa. Ela teve a terceira maior rejeição da história do BBB, ficando atrás apenas de Nego Di (98,76%) e Karol Conká (99,17%), também da edição de 2021.









Depois, foi realizada a prova do líder, na qual os participantes tinham que decorar uma sequência de imagens e responder a uma pergunta na sequência, a qual se referia à ordem mostrada. Quem acertasse cinco seria o líder. Atingiram essa marca Camilla de Lucas e Gilberto.

Na grande definição, o economista respondeu à pergunta derradeira corretamente e ficou com a liderança. É a terceira vez que ele recebe o colar amarelo no BBB 21. Na sequência, Gilberto logo indicou a própria Camilla de Lucas, que vai para o primeiro paredão no programa. Ele ainda escolheu Arthur e Fiuk para fazer parte do VIP.

Já emparedada, a influenciadora digital tinha um contragolpe para usar. Ela colocou Pocah para ter sua presença entre os cinco primeiros em julgamento. Depois, foi feita uma votação aberta. Camilla, Fiuk e Juliette votaram em Arthur, que foi ao paredão pela sexta vez no programa.

Agora, Arthur, Camilla de Lucas e Pocah disputam as duas vagas restantes no top 5 do programa. Na próxima terça-feira (27), haverá a definição deste paredão. Lembrando que o BBB 21 será encerrado na outra terça, 4 de maio.