BBB 21: Viih Tube e João Luiz são considerados os melhores jogadores; Gilberto e Rodolffo são os mais criticados

Como é de praxe em todas as segundas-feiras no Big Brother Brasil, aconteceu o chamado “jogo da discórdia”, no qual os participantes são forçados a tecer opiniões uns sobre os outros. Nesta segunda-feira (5), eles tiveram que designar quem era o melhor jogador, o pior e quem praticava “jogo sujo” no BBB 21. No meio da dinâmica, houve alguns conflitos explícitos.









O primeiro deles foi entre Rodolffo e João Luiz. No último sábado, quando o cantor sertanejo foi colocado no “castigo do monstro” por Gilberto, ele comparou a peruca do homem das cavernas com o cabelo do professor de geografia. O mineiro se incomodou e chorou durante a última noite.

O outro conflito foi entre Arthur e Fiuk. Em seu momento de jogar, o crossfiteiro designou seu adversário como o “pior jogador”, citando o episódio em que ele colocou Projota no paredão. O filho de Fábio Júnior devolveu a crítica a Arthur, colocando-o como “jogo sujo” também, dizendo que ele “mente, finge e mudou de acordo com as pessoas que saíram”.

A atribuição de “melhor jogador” praticamente se concentrou em duas pessoas: Viih Tube e João Luiz. A youtuber obteve quatro flechas azuis, contra cinco do professor de geografia. Ambos foram os votos dissonantes da maioria: Viih escolheu Rodolffo e João, Camilla.

O paredão de amanhã completará as duas últimas vagas no “top 10” do programa. Estão emparedados Caio, Gilberto e Rodolffo. A partir de quarta-feira, sobrarão cinco homens e cinco mulheres no programa.