BBB 21: Viih Tube fala sobre ser vilã do programa: “sobrou pra mim” | Big Brother Brasil

Viih Tube foi a décima terceira eliminada do Big Brother Brasil. O público não concordou com o jogo da youtuber dentro da casa e a sister saiu com uma alta porcentagem de rejeição, com 96,69%. A jovem só ficou atrás de Karol Conká, com 99,17% e Nego Di, com 98,76% na história de rejeições do programa.

Em entrevista para a IstoÉ, Viih Tube falou sobre ser a “vilã” do BBB 21: “Tem que sobrar uma vilã na história, e sobrou pra mim. Entendo o pensamento do público, sabia de tudo que eu estava fazendo lá dentro, já esperava um número alto […] Nunca menti pra ninguém, não fui falsa, só fui jogadora”.

“Acho que a galera aqui fora não esperava o meu jogo, mas foi uma escolha minha. Joguei demais, passei do ponto, sim. Só que não tenho vergonha, foi a forma que levei” […] Fugi dos paredões como o Tiago pedia […] Nada mais me abala. Agora, se eu fizer algo e alguém não gostar, a pessoa que lute”.