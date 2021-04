BBB 21: Viih Tube fala sobre Thais no paredão: “Tenho muito medo de perder ela aqui” | Big Bother Brasil

Nesta terça-feira (13), Vih Tube revelou para Camila e Pocah que está apreensiva com Thais no paredão do BBB 21. A youtuber perguntou para as confinadas se elas acham que a amiga poderá sair na eliminação desta noite. “Vocês acham que ela sai? Eu sou muito insegura, muitas vezes grita dentro de mim. Tenho muito medo de perder ela aqui.“

Pocah respondeu que não acha que a dentista irá sair no paredão porque Arthur e Fiuk, que concorrem com ela, já tiveram várias brigas na edição. “Eu acho que não está entre ela.“ Apesar de concordar com a cantora, Vih Tube ressalta que não tem como saber o que o público pensa, mas acredita que se o paredão fosse, Pocah, o Fiuk e ela ai ficaria mais nervosa.









Viih Tube compartilha da mesma opinião que Pocah, que por conta da briga de Arthur e Fiuk, os dois podem estar mais em evidência para sair no paredão desta noite.

