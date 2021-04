BBB 21: Viih Tube prevê eliminação e faz pedido para a mãe | Big Brother Brasil

Viih Tube chegou no paredão após ser a mais votada na última formação do paredão do Big Brother Brasil. Disputa a permanência da casa com Gilberto e Fiuk. Essa é a primeira vez que a sister está na berlinda, e deverá deixar a casa com recorde de votação. A trajetória da youtuber não foi bem vista pelo público, que deverá eliminá-la com mais de 90% dos votos, alto índice de rejeição do BBB 21.

No raio-x que os confinados costumam fazer pela manhã, a jovem falou sobre a festa surpresa que os brother’s tiveram na noite de sábado e ter ficado mais um dia na casa mais vigiada do Brasil: “Nem acredito que eu tô aqui. Ontem eu fui muito privilegiada no paredão, que eu acho que qualquer eliminado gostaria: um dia a mais.“

Fiuk, Gilberto e Viih Tube disputam a permanência na casa neste domingo. (Foto: Reprodução TV Globo)



Viih Tube também falou sobre a eliminação neste domingo e prevendo a sua saída do reality show, fez um pedido para os fãs e sua mãe. “Eu sei que vai ser muito difícil de eu ficar por ser o Gil e o Fiuk, mas eu sei que tenho fãs incríveis (…) eu sei que vocês vão torcer muito por mim“. […] “Mãe, se você for conseguir vir e se você achar que eu vou sair venha. Se você for vir de carro, não venha sozinha. E se conseguir trazer meu celular eu agradeço. Se o Bruno conseguir vir também, eu sei que vai ser difícil, mas eu ia ficaria muito feliz de ver vocês. Acho que eu desmaiaria, cairia dura no chão“.