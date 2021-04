BBB 21: Viih Tube reclama que brother’s falam com ela como se ela fosse sair no próximo paredão | Big Brother Brasil

Após ser a mais votada na casa na formação do paredãodo Big Brother Brasil nesta quinta-feira (22), Viih Tube desabafou com Gilberto e Juliette que os brother’s estão falando com ela como se já soubessem que ela será a eliminada no próximo domingo (25).

“É estranho, porque eu sinto que a casa inteira acha que eu vou sair“, comentou Viih. Gilberto, porém, acha que ele será o alvo nesta paredão com a youtiber e Fiuk. “Todo mundo acha que é eu, não?“, rebateu Gil. Juliette acalmando os dois amigos, disse que acredita que nenhum dos será o eliminado.

O paredão deste domingo é formado em Fiuk, Gilberto e Viih Tube. (Foto: Reprodução TV Globo)



Viih Tube ainda continuou: “Não sei se é a sensação do paredão, mas eu sinto que as pessoas falam comigo de uma forma como se eu fosse sair“. De acordo com as pesquisas, a jovem deverá ser a próxima eliminada, e com rejeição dos votos, com mais de 90%.