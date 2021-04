BBB 21: Viih Tube revela quem irá indicar ao décimo segundo paredão do reality show | Big Brother Brasil

Viih Tube é a líder da semana no BBB 21, após vencer Fiuk na final da prova patrocinada pela Americanas. E, ao que tudo indica, a youtuber não deve mudar a indicação em relação ao seu reinado anterior.

Em conversa com Juliette durante a festa Cor&Ton, que começou na noite da última sexta-feira (16), a influenciadora digital afirmou que pensou no nome do filho de Fábio Júnior, mas declarou que não conseguiria colocá-lo no paredão.

“Eu falei com o Fiuk“, contou Viih Tube. A advogada e maquiadora, então, questionou se a loira havia prometido não mandar o irmão de Cleo de Pires à berlinda e ela confirmou. Na sequência, a morena perguntou: “Então é o Gil?“.