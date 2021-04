BBB 21: Viih Tube revela quem são os seus dois indicados ao paredão | Big Brother Brasil

Viih Tube conseguiu a liderança do Big Brother Brasil após uma prova de habilidade. A youtuber pela segunda semana seguida, conquistou a corona no reality. E como a dinâmica do BBB 21 muda a casa semana, neste domingo (18), a líder terá que indicar dois ao paredão. Além de mais um brother que estão no castigo do monstro.

Essa última indicação ela irá saber só no programa ao vivo. Para as duas indicações da liderança, Viih Tube já mostra claramente quem ela irá colocar na berlinda, Gil e Fiuk. A jovem conversou com os dois amigos neste domingo para já prepará-los para a indicação.

Viih Tube conversa com Fiuk sobre colocá-lo no paredão. (Foto: Reprodução TV Globo)



“Você não era minha indicação, realmente não era. Mas agora que eu tenho duas indicações eu não sei o que fazer. Se eu indico uma outra pessoa que também era a minha opção, vai sobrar para a Juliette e para o João que são meus amigos. Eu sei que você faria isso pelo Gil, talvez“, disse a líder.

Formação do paredão vai agitar a casa no domingo. (Foto: Reprodução TV)



E completou: “O único quesito é afinidade. Eu sei que tem pessoas que estão por mim aqui. Eu sei que não tô nos seus 5 [preferidos para ganhar] […] “Eu não acho que você sai”. A youtuber se desculpou: “Não queria te indicar, mesmo, me desculpa“.

