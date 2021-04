BBB 21: Viih Tube tenta explicar falsidade com Juliette para Ana Maria Braga no programa “Mais Você” | Big Brother Brasil

Viih Tube foi eliminada do Big Brother Brasil no domingo, a sister saiu com um alto número de votos, mais de 96%. Seu jogo de “falsidade” com os brother’s de sempre se aproximar dos líderes e às vezes até falar mal dos amigos não foi bem visto pelo público. Durante a sua participação no programa “Mais Você”, comandado pela Ana Maria Braga, a youtuber viu e comentou sobre alguns momentos no BBB 21.

O programa fez questão de passar alguns momentos de Viih Tube falando mal da amiga Juliette, as duas viveram uma relação de amizade bem conturbada no programa. “Tudo o que eu disse eu estava sentindo muito. Ela era uma amiga muito madura pra mim, eu era imatura demais. Era uma relação de altos e baixos […] “Eu duvido que não tenho nenhuma amiga que a gente briga e volta, eu tenho várias. Claro que foi em rede nacional e acho que a gente poderia ter levado de uma maneira mais leve“.

Por fim, Viih Tube falou sobre Juliette ter mais seguidores que ela nas redes sociais e que sua torcida irá para ela vencer o BBB 21. “Nossa amizade foi uma loucura? Foi, mas foi uma amizade. Eu sei que ela tá com mais seguidores que eu, ela não deve estar nem imaginando. É surreal, é chocante, é incrível! É muito bom mesmo, eu tenho menos seguidores, mas sei que os meus vão ajudá-la“