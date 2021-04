BBB: As inscrições para o BBB 22 já estão abertas; confira como se inscrever e todas as etapas do processo | Big Brother Brasil

Com o Big Brother Brasil 2021 na reta final, acaba na próximo terça-feira (4), as inscrições para a edição do ano que vem, já estão abertas. Os fãs do programa que querem tentar ganhar R$ 1,5 milhão podem se inscrever nas cinco regiões do país. Mas tem que ter tempo e disposição, pois precisam preencher um formulário com mais de 80 perguntas no site oficial do BBB, com fotos e vídeos.

Como aconteceu para a seleção do BBB 21, as entrevistas serão realizadas virtualmente. A produção do programa reforçoa para quem pretende se inscrever, que o conteúdo visual é “essencial” para conhecer os participantes. O primeiro contato com os candidatos acontecerá por e-mail, por meio do endereço com @redeglobo.com.br. Após essa etapa, a produção do programa telefona para os candidatos selecionados para confirmar o recebimento da mensagem e marca a entrevista.

A produção do programa reforça sobre as seguranças do processo seletivo. Para não air em golpes, o BBB ressalta que entra em contato somente pelo contato com os canais que o candidato preencheu no questionário (e-mail, telefone, SMS). Assim como nas edições passadas, o apresentador Tiago Leifert seguirá no comando do Big Brother Brasil.