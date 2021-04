‘BBB Dia 101’: pela primeira vez, participantes irão se reencontrar na casa do BBB21 | BBB21

Pela primeira vez na história do reality, os ex-BBB’s se reencontrarão dentro da casa do programa para celebrar a 21ª temporada. Por algumas horas, eles poderão rever seus lugares prediletos, relembrar e destacar os grandes momentos do confinamento. E poderão, até mesmo, matar a saudade de ver o apresentador do BBB21 no telão da sala: Tiago Leifert comandará, dos estúdios, esse encontro inédito entre os brothers e sisters da atual edição para festejar os 100 dias do programa.