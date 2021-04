BBB Tá On: João Luiz lembra que não contou aos pais sobre o BBB e ri de posts antigos sobre divas pop | Podcast BBB

Uma curiosidade sobre a entrada de João no BBB21: ele não contou para quase ninguém que estaria no programa, nem para seus pais! O único a saber que ele estava de mudança para a casa mais vigiada do Brasil foi o namorado.

No papo com Samir e Jeska, João ainda se diverte lembrando histórias por trás de alguns posts feitos em suas redes sociais antes de sua entrada no programa. Tem divas pop, um mergulho nos tempos de colégio e mais. E no mesmo episódio, o novo Paredão, que colocou Gilberto, Fiuk e Viih Tube na disputa pela permanência na casa após a liderança de Pocah. Ouça agora!