BBB Tá On: Rodolffo fala de jogo e chance de parceria com Caio nos palcos | Podcast BBB

Rodolffo foi eliminado do BBB21. Fora da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, ele encara as perguntas do BBB Tá On e responde para Jeska Grecco e Samir Duarte questões sobre o jogo, sua trajetória como participante do BBB e também sobre sua parceria com Caio. Para o cantor, que já foi casado com Rafa Kalimann, segunda colocada do BBB2O, a experiência é imprevisível e não tem essa de dica ou conselho: