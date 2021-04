BBB Tá On tem tudo sobre o Paredão da Líder Viih Tube e Paula Leite, do BBB11; ouça agora! | Podcast BBB

E mais: Paulinha Leite, do BBB11, participa do programa para lembrar uma das provas mais icônicas da história dos BBBs, quando todos os participantes disputavam a primeira liderança da edição.

“É engraçado! Todo santo ano, me mandam os vídeos e me marcam”, conta a a ex-sister, que levou vários tombos na competição. Ela brinca: “Sinto dores até hoje”. Não lembra que prova é essa? Ouça tudo no novo episódio!