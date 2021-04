‘BBB21’: Arthur diz ser romântico, assume que errou e quer procurar Carla Diaz: ‘Eu me apaixonei e estou com saudades dela’ | Mais Você

Entre idas e vindas de paredões, Arthur passou por seis berlindas, recorde na edição 2021, mas não conseguiu escapar da última e deixou o BBB21 com 61,34% dos votos, na disputa com Camilla e Pocah. Fora da casa, o instrutor de crossfit fez o tour do eliminado e nesta quarta-feira, 28/4, tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você. O rapaz de Conduru analisou a trajetória no jogo, os altos e baixos, ressaltou que saiu do reality mais amadurecido e reiterou que vai procurar Carla Diaz, com que teve um atribulado affair na casa, para um acerto de contas.