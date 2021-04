BBB21 cancela festa do líder e segura mudança na dinâmica de eliminação · .

Caio Afiune foi o último participante do BBB21 que recebeu uma festa do líder em sua homenagem. Na próxima quarta-feira (21), o reality da Globo vai fazer uma comemoração com os oito últimos participantes da temporada. Com isso, a dinâmica de eliminação seguirá a mesma na semana e o jogo ainda não será acelerado.

Os spoilers foram adiantados por J.B. Oliveira, o Boninho, durante a última noite. O chefão do Big Brother Brasil prometeu uma festa de top 8 “cheia de mimos” na quarta. O diretor deve entrar de dummy na balada, que terá como atração uma “dupla bafão”.

A dinâmica de formação do 12º paredão será anunciada por Tiago Leifert nesta quinta-feira (15), pouco antes da Prova do Líder. Como oito competidores ainda estarão na casa na quarta que vem, é certo que a berlinda será definida normalmente no domingo (18), e a eliminação acontecerá na terça-feira (20).

O que não ainda foi revelado é como serão as últimas duas semanas do BBB21, que acaba em 4 de maio. Mas é fato que o jogo vai precisar entrar em um novo ritmo, com saídas de dois em dois dias para formar o trio finalista.

O último brother a ser retirado da disputa pelo prêmio de R$ R$ 1,5 milhão tende a deixar o confinamento em 2 de maio, um domingo, na antevéspera da decisão. Veja abaixo o post de Boninho:

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo que está rolando no BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#35 – Viih Tube, Juliette e as amizades tóxicas do BBB21” no Spreaker.