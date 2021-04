BBB21: Enquete do iBahia aponta saída de João Luiz nesta quinta-feira

Quem deverá deixar a casa do Big Brother Brasil 21 no 13º paredão desta edição é João Luiz. De acordo com a enquete do iBahia, o professor irá perder a disputa popular para Pocah e Arthur. João teve 44% dos votos (961), seguido de Pocah com 31% (675) e Arthur com 25% (559). A votação contou com 2195 votos.