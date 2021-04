BBB21: Juliette chega a marca de 21 milhões de seguidores no Instagram | Big Brother Brasil

Juliette Freire é a sensação do Big Brother Brasil 21. A advogada é a favorita para levar o prêmio do reality show e seus fãs não param de aumentar. Depois de entrar na casa com um pouco mais de 3 mil seguidores no Instagram, a confinada bateu mais um recorde e agora soma 21 milhões na rede social.

A equipe da maquiadora agradeceu os milhões de seguidores por mais uma marca alcançada e revelou uma curiosidade engraça, o acervo de fotos que a equipe de comunicação tinha preparado para alimentar a rede da confinada acabou. O crescimento foi tão grande, que eles vão ter que se reinventar nas fotos sem a presença de Juliette, que tem tudo para sair da casa com o prêmio.

A marca de 21 milhões da advogada no Instagram foi alcançada três dias após conquistar 20 milhões. O crescimento da participante do BBB está em alta e ela deverá bater recordes e mais recordes até o fim do programa.