BBB21 prepara armadilha em Prova do Anjo e dá poder duplo ao líder da semana · .

Com apenas nove participantes confinados na casa do Big Brother Brasil 21, a dinâmica do programa já começa a ganhar um formato diferente. Nesta quinta-feira (15), Tiago Leifert explicou que a Prova do Anjo será importante para a formação do próximo paredão, dando à nova líder, Viih Tube, um poder duplo.

“Hoje, Prova do Líder, sábado (17) tem Prova do Anjo. É a última Prova do Anjo. O anjo, que vai ser autoimune, vai colocar três castigados no monstro. Quando chegar no domingo, o líder vai ter duas indicações. Ele vai indicar uma, que é a dele, e uma segunda indicação. Ele vai ter que indicar necessariamente um dos monstros”, contou Leifert durante a edição ao vivo, minutos antes de Viih Tube conquistar a coroa da semana.

Em seguida, o apresentador explicou que a votação no confessionário também contará com uma surpresa para agitar a competição.

“A casa vai ao confessionário votar. Lá no confessionário eles vão dar dois votos. ‘Pode votar duas vezes na mesma pessoa, Tiago?’. Não pode! Tem que escolher duas pessoas diferentes. Os dois mais votados jogam o bate e volta, um se salva, e a gente forma o paredão triplo com aqueles dois indicados pelo líder”, continuou o comandante da atração.

