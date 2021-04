Be Capital está com 25 vagas de emprego abertas

Está em busca de uma oportunidade para se recolocar profissionalmente no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance! A Be Capital, empresa que atua no mercado de capitais, está com 25 vagas de emprego abertas para diferentes áreas e níveis hierárquicos, com salários que podem chegar a R$6 mil.

Apesar de uma ampla atuação nacional, todas as oportunidades abertas atualmente são para profissionais com disponibilidade para atuar na sede da empresa, localizada no centro do Rio de Janeiro (RJ). Há chances para a posição de consultor de investimento, com salário de R$4 mil, mais comissões. Ao todo, são 16 vagas para profissionais com ensino médio completo e experiência com vendas externas. Cursos e especializações na área comercial e certificações serão considerados diferenciais competitivos.

Além disso, há opções para a área de tecnologia. Interessados em concorrer às posições de desenvolvedores javascript pleno fullstack e UX Designer Pleno, que oferecem salário de R$6 mil, devem ter três anos de experiência profissional.

A empresa também recruta estudantes em busca de uma oportunidade de estágio. Serão aceitos alunos do ensino superior, matriculados nos cursos de Administração ou Gestão de Financeira e afins. A bolsa-auxílio é de R$1.200 e não é necessário ter experiência.

Como se inscrever

Os interessados em participar devem se candidatar por e-mail, enviando seu currículo para [email protected]. Com uma cultura que valoriza a especialização, o conhecimento e a técnica, a BeCapital preza pela capacitação de seu time, sendo uma excelente opção para quem deseja ingressar no mercado de capitais – seja pelo primeiro emprego ou recolocação profissional.

Quer saber mais? Outras informações sobre a empresa podem ser consultadas diretamente no site https://be.capital/.

