Bêbada, Lary arma barraco após levar empurrão de Tarso no De Férias com o Ex · .

Bêbada, Lary Bottino decidiu assumir o papel de mãe dos confinados no De Férias com o Ex Brasil: Celebs 2 e decretou o final da festa da noite. No entanto, no episódio desta quinta-feira (15), os artistas decidiram continuar com a curtição e criticaram o clima de “velório” da veterana, o que a deixou completamente irritada e gerou um barraco após ser empurrada por Tarso Brant.

“Todo mundo estava muito animado no pós-festa, e deu os cinco minutos da Laryssa”, opinou Maju Mazalli em depoimento para a produção do reality. De volta à noitada, Lary começou a expulsar os colegas de confinamento do seu quarto: “Acabou a brincadeira, vá embora agora! Tarso, ajuda a gente, cada um vai para o seu quarto. Acabou!”.

“Não, gente, fiquem no velório do quarto de vocês. É um velório essa porra, o nosso [quarto] é bagunça”, avisou Taina Felipe, ex de Tarso. O ator reforçou as críticas e tentou fechar a porta do quarto da influenciadora, o que não a agradou, e ela logo gritou: “Eu vou fechar a porta”.

Em seguida, Tarso empurrou Lary para dentro do quarto, o que gerou o estopim da confusão. “Não me empurra não, caralho! Tu é idiota? Eu vou fechar a porta, saí do meu quarto! Portinha off”, avisou Lary aos gritos.

No outro quarto, Brant começou a chorar por causa da confusão e pediu para ir embora do reality. Ele contou com a ajuda de Day Camargo para arrumar as malas e, no dia seguinte, acordou bastante introspectivo e firme na decisão.

A fofoca se espalhou pela casa e chegou aos ouvidos de Lary, que não ficou com pena do ator de A Força do Querer (2017): “Tomara que vá”, endossou a ex-amiga de Ariadna Arantes.

Ortega disputado

Pedro Ortega também protagonizou o tradicional clima de pegação do reality. Nos preparativos para a festa, ele confessou que sempre gostou de Maju, com quem viveu um affair na segunda temporada (2017), e que deseja reviver o caso no novo ano: “Tenho uma atração enorme por ela e dei umas ideias: ‘Você está achando que é zoeira, mas é de verdade'”.

Com música e bebida liberadas, o empresário reforçou as cantadas com a paulista. “Ele é muito bom que vem com a resenha, tem o teatrinho dele pronto, está formado. Só que, se fosse quatro anos atrás, eu até cairia”, prometeu Maju. Porém, em seguida, eles logo se beijaram.

Após superar Caíque Gama, Ingrid Ohara decidiu entrar no relacionamento dos veteranos e foi bem objetiva na proposta: “Somos um trisal real até o próximo ex chegar, vamos nos tratar como namorados”. “Que interessante”, avisou o fluminense. Com autorização de Maju, Ingrid e Ortega aproveitaram a primeira Suíte Master da temporada.

