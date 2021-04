Formado nas categorias de base do Arsenal, o ex-volante Emmanuel Frimpong curte sua aposentadoria depois da curta carreira, com passagens pela Inglaterra e pela Rússia.

Este segundo país, inclusive, surpreendeu o ganês pelo estilo de vida de algumas pessoas. Em entrevista ao portal russo Sport24, o ex-volante contou que viu jogadores bebendo vodka de manhã, mas correndo em seguida.

“Há muita corrida por aqui! Oh-oh-oh-muito! Os jogadores de futebol russos estão sempre em forma – eles bebem vodka pela manhã e depois correm como Usain Bolt”, brincou.

Sem o cotidiano do futebol, Frimpong começa a pensar nos novos cenários para o seu futuro e o que continuará a fazer em sua vida e disse que quer se tornar comediante.

“Ninguém, com certeza! Agora estou pensando em me tornar um comediante. Acho que muitas pessoas viriam ao meu show. Ninguém é tão bom quanto eu”, afirmou o ex-jogador.

Em sua passagem pelo Ufa, da Rússia, o ganês atuou ao lado de Zinchenko. Além de elogiar o lateral do Manchester City, Frimpong ainda revelou que o ucraniano possui uma ‘dívida’ com ele.

“Zina é um cara muito sério, ela quer aprender constantemente, melhorar, ele merece muito. Sasha realmente se esforçou muito para se tornar quem ele é agora. Não é apenas sorte. Estou muito orgulhoso dele”, disse.

“Fui um dos que lhe ensinaram inglês e ele nunca me pagou pelo meu trabalho. Escreva que Zinchenko me deve. Combinamos com ele que me pagaria quando partisse”, finalizou.