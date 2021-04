Beep tem vagas de emprego para várias regiões do país

A Beep tem vagas de emprego para vários cargos! Estão disponíveis oportunidades concentradas em diversas regiões do Brasil. Se você está buscando a tão almejada carteira assinada, essa pode ser sua chance. Confira, a seguir, mais informações!

Beep tem vagas de emprego pelo país

A Beep Serviços Médicos anuncia vagas de emprego concentradas em diversos cargos. As informações sobre as respectivas remunerações não foram divulgadas pela empresa, mas os futuros funcionários terão acesso a alguns benefícios. Veja-os abaixo:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale refeição;

Vale transporte;

Convênio com empresas parceiras.

Os principais requisitos para a maioria dos cargos e para participar do processo de recrutamento da Beep são: possuir curso técnico de enfermagem completo, COREN ativo, vivência na função, conhecimentos básicos em Excel, habilidades com informática, experiência na área administrativa e familiaridade com controle de estoque. As principais funções disponíveis são para:

Enfermeira Líder;

Operador de Vacina;

Analista de CRM;

Analista de Marketing de Performance;

Executivo Comercial.

Como se inscrever

Para fazer a inscrição e adquirir uma chance de trabalhar em um dos cargos disponíveis, os concorrentes precisam entrar no site de inscrição, escolher a vaga pleiteada e mandar seus currículos para a etapa de triagem.

Conheça a Beep

A Beep Serviços Médicos é uma empresa que oferece serviços dentro da área de saúde. Sua história começou no ano de 2016 e, desde então, a empresa vem fornecendo os melhores atendimentos aos brasileiros.

Os valores da Beep se concentram em Ética, Disciplina, Energia e Resiliência, e todos os clientes da empresa têm acesso a praticidade e conforto.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!