Vera Fischer posou sem maquiagem e de pijama na manhã deste domingo (18). A atriz compartilhou com os seguidores no Instagram o registro de cara lavada e revelou que tinha acabado de levantar. Os fãs da artista teceram elogios nos comentários: “Você é bela até acordando”.

“Amores, acabando de acordar! Muita luz pra todos e um ótimo domingo! Beijos”, desejou a loira na legenda da postagem.

“Para tudo, Brasil. Que mulher linda é essa? Você é bela até acordando, é linda, maravilhosa e poderosa. Nossa deusa magnífica”, comentou um perfil de fã. “Enquanto eu acordo toda descabelada, Vera Fischer desperta pleníssima desse jeito! Um solzinho lindo com pijaminha de oncinha! Vê se eu aguento?”, brincou um outro fã-clube.

“Quero muito chegar aos 69 [anos] assim”, afirmou Anne Antonelli. “O sol acordou mais lindo e estiloso hoje! Um solzinho com pijaminha de oncinha e sorrisão magnífico apareceu para abrilhantar o domingão! Êta, pessoa linda, hein?”, disse Raíssa Brito.

Recentemente, Vera foi tietada até na hora de receber a vacina contra a Covid-19. Em outra publicação na rede social para mostrar a transformação no visual, ela ressaltou a importância de seguir as recomendações para evitar a propagação e contágio do coronavírus. “É essencial o uso de máscaras, e nenhuma aglomeração é permitida”, escreveu.

Dispensada pela Globo após 43 anos de casa em junho de 2020, a veterana foi contratada pela Netflix em fevereiro para um projeto secreto no serviço de streaming. A atriz virou meme por dar dicas de séries e filmes nas redes sociais, o que lhe rendeu o apelido “Veraflix”, um trocadilho com o nome da veterana e a plataforma.