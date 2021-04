Bellintani revolta torcida do Bahia com ‘caça às bruxas’ e Capixaba vira manchete após entrevista; Douglas também é pivô de críticas

Mesmo garantido na terceira fase da Copa do Brasil e nas quartas da Copa do Nordeste, o Bahia está longe de estar muito bem das pernas na visão do seu torcedor. O time de Dado Cavalcanti ainda oscila demais, especialmente com erros defensivos e, com isso, cresce a expectativa de mais reforços anunciados pelo presidente Guilherme Bellintani.

Até o momento, o Esquadrão contratou nove jogadores e a tendência é que o meia Thonny Anderson, do Red Bull Bragantino, desembarque ainda essa semana em Salvador. O armador de 23 anos deve assinar contrato de empréstimo até dezembro. Só que Bellintani declarou que o clube deve trazer mais um centroavante para a disputa do Campeonato Brasileiro.

“Precisamos de mais um centroavante. Desde a saída de Fernandão, não tivemos centroavante de ofício mais experiente. A gente está em negociação com um centroavante que pode vir em mais uns 30, 40 dias, que é uma negociação para o Campeonato Brasileiro”, afirmou o mandatário em entrevista à Rádio Metrópole.

Atual camisa 9, Gilberto tem vínculo até dezembro na Cidade Tricolor e é considerado prioridade para Bellintani no sentido de permanecer com o artilheiro. Por outro lado, o presidente do Bahia também teve que comentar sobre jogadores que não vêm em seu melhor momento há bastante tempo e sofrem com as críticas. Casos do goleiro Douglas e do lateral-esquerdo Juninho Capixaba.

Esse comentário de Bellintani foi ao comentar as situações de Douglas e Juninho Capixaba Sinceramente, continuo achando que não vem ninguém para essas duas posições. É inacreditável resumir ambos a apenas “uma má fase”. https://t.co/9f5RyAQZm3 — ResenhaBBMP (@ResenhaBBMP)

Na visão de Bellintani, o Bahia não pode se livrar de jogadores por pura pressão de fora do âmbito do clube, o que revoltou a torcida nas redes sociais.

“O que o torcedor pode esperar é uma mudança muito grande. Agora, não espere que vamos fazer caça às bruxas com atletas em fase ruim. Não quero ficar pontuando atleta A ou B, mas se a gente for tomar decisões de jogar fora, expulsar do clube, vamos jogar fora atleta o tempo todo”, pontuou o presidente.