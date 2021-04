Belmonte deixa escapar procura do São Paulo por zagueiro do Del Valle; diretor do Tricolor revela estratégia

O São Paulo tenta apagar da memória do seu torcedor a temporada decepcionante que foi a de 2020. Depois de chegar a liderar o Brasileirão com até 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Tricolor viu os adversários ultrpassarem e terminou a competição na quarta colocação. O vexame resultou na demissão de Fernando Diniz.









Para o lugar de Diniz, a diretoria do São Paulo trouxe o badalado Hernan Crespo, que havia feito uma ótima campanha sob o comando do Defensa y Justicia (ARG), inclusive sendo campeão da Copa Sul-Americana. Com o argentino, o Soberano toma outros rumos dentro de campo e com a nova gestão também há mudanças nos bastidores.

Foto: Nathalia Aguilar – Pool/Getty Images



Substituindo Leco na presidência do Tricolor, Julio Casares conta com uma diretoria de peso para comandar o clube do Morumbi. O novo “manda chuva” tem Muricy Ramalho como coordenador técnico, que auxilia na contratação de atletas e renovações de contrato. Desta forma, o ex-treinador foi peça fundamental para as chegadas dos reforços.

Para a atual temporada, o São Paulo já trouxe Miranda, Eder, Orejuela, William e Martín Benítez. E não deve parar por aí. Em entrevista à ao programa de rádio ‘Estádio 97’, o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, afirmou que o departamento de scout estava acomapnhando o jogo do Independiente del Valle de olho no zagueiro da equipe equatoriana.

Carlos Belmonte, no Estádio 97 “revelou” que um profissional do scout do São Paulo está assistindo à Indepediente Dell Vale x Grêmio. O resultado parcial é de 2×1 para os equatorianos e uma boa atuação até aqui do zagueiro Luis Segovia. — ColunaTricolor! ������������ (@colunatricolor_)

April 9, 2021





O Del Valle venceu o Grêmio por 2 a 1, pela Libertadores, e o jogador em questão seria o zagueiro Luís Segovia. O defensor de 23 anos chama atenção do mercado sul-americano e o Soberano estaria entre os interessados no atleta. Nos bastidores, Crespo enxerga a necessidade de mais alguns reforços pontuais.