Belmonte é fã de M. Rojas, do Racing, e interesse do São Paulo é exposto por US$ 8 milhões: “Muito bom jogador”

Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, participou do programa Mesa Redonda e assumiu que a venda dos jovens da base pode se tornar uma das saídas do Tricolor nesta temporada, já que a pandemia da Covid-19 trouxe uma enorme crise financeira no Brasil.









“Não tem como a gente não olhar para o mercado. A gente achava que estava ruim (a situação financeira), estava muito ruim. Não é fácil o que estamos fazendo. Não tem outra saída senão a gente se desfazer de um garoto, que poderia até ser mais, ganhar títulos no São Paulo e depois sair”, revelou Muricy.

Além de saídas, Crespo também está de olho em reforços. Jorge Nicola informou, em seu blog no Yahoo, que o meia Matias Rojas, do Racing, tem alguns admiradores dentro do Morumbi. O paraguaio de 26 anos, inclusive, já teria sido sondado pelo Tricolor no início da gestão do novo presidente Julio Casares.

Foto: Marcelo Endelli/Getty Images



Carlos Belmonte foi procurado e ressaltou sua admiração pelo atleta. “Ele é muito bom jogador, mas neste momento não tem conversa. Trata-se de um jogador caro”.

Especula-se que o Racing pede US$ 8 milhões de dólares (R$ 42,9 milhões, na cotação atual) na venda de Rojas. Somente com salários, direitos de imagem e luvas, o São Paulo gasta algo em torno dos R$ 18 milhões por mês, segundo Nicola. A ideia de Casares é reduzir os custos e focar no grupo já treinado por Crespo.