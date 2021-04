Benedito Ruy Barbosa é parente de Marina Ruy Barbosa? Entenda a relação · .

Quando Benedito Ruy Barbosa chegou à TV Globo, como autor da novela O Feijão e o Sonho (1976), Marina Ruy Barbosa ainda nem tinha nascido. Quase 30 anos depois, a ruiva estreou na emissora como a Aninha de Começar de Novo (2004). O sobrenome em comum chamou a atenção, mas desde o início da fama a atriz ressalta: ela não é parente do dramaturgo.

Apesar de não ser parte da família do autor, a jovem de 25 anos tem outras pessoas importantes entre seus antepassados. Seu avô foi Armando Braga Ruy Barbosa, diplomata durante o século 20, enquanto seu tataravô foi Ruy Barbosa de Oliveira. Este último é o homenageado em avenidas, faculdades e outras instituições, já que teve um trabalho importante durante o começo da república brasileira.

Por outro lado, a origem do nome de Benedito Ruy Barbosa é diferente. Seus pais foram Aurora Medeiros Barbosa e Otávio Barbosa. Ou seja, o “Ruy” é um segundo nome, e a intenção do pai foi justamente fazer um tributo ao tataravô da atriz.

A pergunta sobre o parentesco é comum, e já virou brincadeira entre os dois. Marina Ruy Barbosa contou a O Fuxico que Benedito assinou o exemplar de seu livro Autores – História da Teledramaturgia com um “Para minha neta”.

Logo que se casou com Xande Negrão, seu ex-marido, ela também brincou sobre a confusão. “Agora eu sou parente de dois autores, Benedito Ruy Barbosa e Walther Negrão”, publicou em seu Twitter.

Ao mesmo tempo, o engano ainda é responsável por acharem que a ruiva foi colocada na carreira com alguma “mãozinha”.

Durante uma entrevista ao jornal Extra, Marina reforçou que tem orgulho de ter chegado à Globo sem intervenção de nenhum parente. “Acho legal poder dizer que não recebi nenhuma ajudinha para conseguir realizar meu sonho”, afirmou.

Netos de verdade

Da família do autor, quem chegou à TV foi a também atriz Paula Barbosa, sua neta de verdade. Filha da escritora de telenovelas Edilene Barbosa, ela já atuou como Olga em I Love Paraisópolis (2015), Gina em Meu Pedacinho de Chão (2014), Debora em Amor Eterno Amor (2012) e Edith em Paraíso (2009)

A atriz revelou a O Globo que sofreu preconceito pelo parentesco. “Quando comecei na TV, o pessoal pegou um pouco pesado por eu ser neta dele, sabe?”, desabafou.

Outro membro da família que trabalha no meio é Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa que tem a mesma profissão do avô. Ele é o autor responsável pelo remake de Pantanal (1990), que a Globo pretende estrear ainda em 2021. A mãe de Bruno, Edmara Barbosa, também assinou remakes de obras do pai ao lado da irmã, Edilene. Fica tudo em família, afinal…