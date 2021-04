Benevenuto assume a zaga e Enderson tem dúvida no ataque para encarar o Confiança; Coutinho disputa vaga

O Tricolor do Pici já carimbou o passaporte para as quartas de final da Copa do Nordeste, mas ainda falta uma tarefa: garantir a primeira colocação do grupo B. Com isso em mente e com estreias na manga o Fortaleza comandado por Enderson Moreira enfrenta o Confiança, neste sábado(10), em Sergipe, na Arena Batistão.









A tendencia é que o zagueiro Marcelo Benevenuto faça sua estreia na Jangada Atômica. O jogador chegou ao Pici esta semana e já está em condições de atuar. Outro jogador que deve ser testado na equipe que inicia partida é o volante Ronald.

Entretanto, nem só de novidades positivas vive o Leão. A linha ofensiva do Tricolor não contará com Wellington Paulista. O atacante cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, advertência que levou na vitória contra o Bahia, no último sábado(3). Para substituir o centroavante, David e Coutinho concorrem pelo espaço vago no ataque do Fortaleza.

Marcelo Bbenevenuto deve fazer sua estreia com a camisa do Tricolor – Foto: Site Oficial do Fortaleza Esporte Clube – autor: Bruno Oliveira



Contudo, o Fortaleza que vai a campo contra o Confiança deve ter a provável escalação: Marcelo Boeck; Daniel Guedes, Benevenuto, João Paulo, Bruno Melo; Blanco (Ronald) e Felipe; Osvaldo, Isaque, Romarinho e Coutinho (David).