Benevenuto se posiciona sobre retomada da denúncia que quase brecou sua contratação: “já fui inocentado na primeira vez”

Embora já tenha estreado coma camisa Tricolor, a terça-feria (13) no Pici foi dia de apresentação oficial de Marcelo Benevenuto, zagueiro que chegou por empréstimo do Botafogo. O vínculo do jogador vai até o final de 2021. O novo xerife da Jangada Atômica falou sobre a acolhida que encontrou no Fortaleza.









“Parece que eu estou há um ano, a rapaziada aqui é sensacional. O presidente é muito humilde e eu acho isso bacana, a aproximação da diretoria com os jogadores. Isso faz com que a gente fique mais à vontade também e tive outras propostas em outros grandes clubes, mas pela persistência do Fortaleza de contar comigo, eu fiquei muito feliz, apesar de ficar muito longe da minha família”, declarou o zagueiro.

A contratação de Benevenuto levantou polêmica entra a torcida do Tricolor do Pici. Em 2017, o jogador foi acusado de suposta agressão à namorada, a ação foi arquivada, entretanto, o caso voltou à tona em 2021, quando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) retomou a denúncia a Marcelo. O caso foi parar inclusive no contrato assinado com o Fortaleza. Uma cláusula contempla a determinação de rescisão se o jogador for condenado. O zagueiro comentou:

“Essa situação de volta de 2017… Acho que já fui inocentado na primeira vez, e acho que não vai ser diferente da segunda, sou um cara que está aqui para mais uma oportunidade. O Fortaleza é um clube grande e, toda vida que eu entrar dentro de campo, vou dar o meu máximo e a minha vida para ser uma forma de gratidão ao Fortaleza por ter me proporcionado essa oportunidade”, pontuou.

O pontapé inicial de Benevenuto defendendo o Laion foi no último sábado (10), quando o Tricolor venceu o Confiança por 1 a 0. Para o zagueiro, atuar ao lado do goleiro Felipe Alves, que tem uma inusitada habilidade com os pés para a posição, foi algo “sensacional”.

“Eu não estava acostumado com um goleiro que sabe jogar com a bola no pé como é o Felipe Alves, o cara é sensacional com os pés e isso me passa segurança… E aqui na equipe é um ajudando o outro e achei inteligente do professor Enderson ter poupado alguns titulares e ter dado oportunidades para quem não vinha jogando e eu aproveitei da melhor forma possível”, finalizou.