Benfica: Jesus diz que pensar em título seria contar ‘histórias da carochinha’ à torcida e faz promessa: ‘Isso que vai acontecer’

Se o título já estava difícil, ficou ainda mais complicado para o Benfica ao perder, em casa, por 2 a 1 para o Gil Vicente na última rodada do Campeonato Português.

O revés fez o clube da Luz ficar a 13 pontos do líder e rival Sporting. Agora, para Jorge Jesus, a missão é a vaga direta na Uefa Champions League. As Águias estão a seis pontos do Porto faltando sete rodadas para o fim do nacional.

“Não podemos fingir que somos cegos. Assumo as minhas responsabilidades. Faltam 7 jogos, 21 pontos. O Sporting tem 13 pontos de vantagem, matematicamente é possível, mas na prática… Não digo que é impossível mas é difícil. Seria vender banha de cobra, contar histórias da carochinha”, começou por afirmar o Mister.

“Em relação ao outro objetivo que não está dependente de nós, já esteve, que é entrar diretamente na Champions, ainda acreditamos nessa possibilidade. Recebemos o rival no Estádio da Luz. Estes sete jogos vão ser muito duros para o Porto e para o Benfica, até o final alguém ainda vai perder pontos. Está muito mais difícil poder ganhar pontos”, completou.





O treinador ainda revelou que não sente pressão no comando do clube, mesmo realizando uma temporada aquém do esperado. Jesus ainda fez uma promessa aos torcedores do Benfica.

“Pressão não sinto, sinto é que está mais difícil. Estávamos a três pontos, agora estamos a seis. O Benfica é um clube que tem sempre de ganhar, não está fazendo um campeonato de acordo com aquilo que eu e todos os benfiquistas pensávamos. O futebol tem momentos e temporafas assim, não é nada que eu já não tenha passado neste clube”.

“O importante é saber que o Benfica tem capacidade para inverter esta temporada para um ciclo completamente diferente na próxima, com a mesma estrutura e os mesmos jogadores. É isso que vai acontecer”, finalizou.

O próximo compromisso do clube português é pelo campeonato nacional. Na quinta (22), o Benfica encara o Portimonense, às 15h, fora de casa, pela 28ª rodada.