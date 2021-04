Benfica pode ir atrás de atacante com perfil que Jorge Jesus sempre pediu no Flamengo, diz jornal

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Benfica pode ir atrás de um jogador que se encaixa perfeitamente no perfil que o técnico Jorge Jesus deseja para o clube. De acordo com publicação do jornal português “A Bola“, os lisboetas avaliam a contratação do atacante Beto, de 23 anos, que está no Portimonense.

Com 1,94 m de altura, o nome do atacante português foi colocado em pauta pelos Encarnados, que por ora ainda não abriram qualquer tipo de negociação, mas podem avançar pelo reforço muito em breve, já que a atual temporada já está se encaminhando para o fim.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Em relação a Beto, o atacante é do perfil que o Mister buscar desde os tempos de Flamengo. No clube carioca, ele passou o ano de 2019 pedindo a contratação de um camisa 9 alto, com força física, pedido que só foi atendido com a chegada de Pedro, no ano seguinte, mas logo em seguida Jesus deixou o Brasil para voltar a Portugal.

No Benfica, o técnico de 66 anos tem apenas Darwin Núñez com característica parecida à de Beto, já que o uruguaio tem 1,87 m, mas não se destaca tanto pela força física. E na visão de Jesus, esta é um lacuna que ainda precisa ser preenchida no clube português.

Para além disso, Beto seria uma boa oportunidade de mercado para o Benfica, que quer se reforçar com jogadores da própria Liga Portuguesa, a exemplo do que fez o arquirrival Sporting, que caminha a passos largos para conquistar a competição na atual temporada. O atacante, inclusive, já recebeu elogios do próprio técnico dos Leões, Rúben Amorim.

Nascido em Lisboa, o atacante do Portiminense tem contrato até junho de 2023 e seu passe é avalido em 700 mil euros (R$ 4,6 milhões, nas cifras atuais), segundo o site especializado “Transfermarkt.com“. Na atual temporada, Beto tem oito gols marcados em 22 jogos.