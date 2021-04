Benítez acumula estatísticas positivas e se destaca em vitória do São Paulo na Libertadores

O triunfo do São Paulo contra o Sporting Cristal na terça-feira teve Martín Benítez como um dos protagonistas. O meia argentino marcou um gol e acumulou números positivos.

De acordo com dados do Footstats, o camisa 8 deu 31 passes na partida, sendo 29 certos. O jogador ainda deu duas assistências para finalizações.

A contribuição de Benítez na vitória não passa apenas pela parte ofensiva. Na defesa, o atleta somou dois desarmes e uma interceptação.

A atuação fez com que o argentino levasse o prêmio de melhor em campo. Agora, a briga por vaga no meio-campo fica mais acirrada no Tricolor, com Benítez e Igor Gomes disputando a posição.