Benítez revela expectativas no São Paulo e ‘se encanta’ com grandeza do clube: “Realidade muito linda”

O São Paulo anunciou oficialmente na última terça-feira (6) a contratação de Martín Benítez. Ex-Vasco, o meio-campista já realizava atividades com o restante do elenco, mas só foi confirmado como reforço nesta semana. O Tricolor acertou os últimos detalhes junto ao Independiente (ARG) e irá pagar 300 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão), em parcelas, pelo empréstimo do jogador.









A chance de vestir a camisa do clube mexeu com Benítez desde o início das conversas. “Quando me falaram da possibilidade de vir ao São Paulo, o que pensei foi que se me ligaram de uma equipe tão grande foi porque eu havia feito bem as coisas, não seria casualidade. Você se enche de ilusão, de esperança, mas trata de encará-lo com calma para não perder o foco. Desde o primeiro dia, fiquei muito contente e soube que era uma oportunidade muito grande para mim. O esforço que todos fizemos para que eu chegasse aqui valeu a pena“, afirmou.

Na entrevista ao site oficial do São Paulo, o argentino ‘se encantou’ com o clube, exaltando a grandeza. “É uma experiência muito linda para mim, uma oportunidade muito grande essa que vou ter agora. É um clube com muita história, com muitos títulos, admirado por nós, argentinos. Quando eu estava começando, se tivessem me falado ‘você vai jogar no São Paulo’ eu não acreditaria. Meu começo foi em Misiones, um lugar pequeno, longe de Buenos Aires. Quanto mais distante da capital você está, mais distante fica o sonho. Então, se tivessem me falado isso, eu não iria acreditar. Mas hoje estou vivendo uma realidade muito linda“, avaliou.

O argentino é uma das seis contratações do Tricolor para a temporada 2021. Além dele, a diretoria já confirmou as chegadas de Orejuela, Miranda, Bruno Rodrigues, William e Éder. Treinando desde março no CT, Benítez assinou vínculo até o final de 2022 e, mesmo que à distância, se sentiu abraçado pelo torcedor.

“Eu tenho que agradecer muito aos torcedores. Hoje, por causa da pandemia, eles não podem se manifestar no CT ou no estádio, mas o carinho que eles me dão nas redes sociais é muito lindo. Invadiram minhas redes sociais, mostraram que o São Paulo é muito grande. Agradeço a eles e digo que se eles estiverem felizes, nós também estaremos“, completou.